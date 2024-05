Angriff auf AfD-Politiker Kumpf in Supermarkt in Sachsen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der AfD-Politiker Mario Kumpf ist in einem Supermarkt im sächsischen Ebersbach-Neugersdorf körperlich angegriffen worden. Der Täter habe dem Politiker am frühen Mittwochnachmittag in dem Laden ins Gesicht geschlagen und sei im Anschluss einkaufen gegangen, wie die Polizei mitteilte.

Kumpf selbst habe nach dem Angriff die Polizei verständigt. Einsatzkräfte stellten den 53-jährigen mutmaßlichen Täter und nahmen eine Anzeige wegen Körperverletzung auf. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei hatte in einer Pressemitteilung zunächst lediglich von einem »politischen Mandatsträger« gesprochen. Die sächsische AfD-Fraktion postete am Mittwochabend auf der Online-Plattform X, dass es sich um Kumpf handele. Zum genaueren Hintergrund der Tat machte die Polizei bislang keine weiteren Angaben. Kumpf ist seit 2019 Abgeordneter im Sächsischen Landtag.