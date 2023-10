»Wir wollen Ihre Mäuse« - Städtische Nagetiere gesucht

Eine gefangene Maus sitzt in einer Lebendfalle. US-Forscher wären an ihr wohl interessiert.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mäuse dringend gesucht: US-Forscher brauchen Großstadt-Nager für eine Untersuchung. »Wir wollen Ihre Mäuse!«, schrieben Wissenschaftler der Drexel University in Philadelphia kürzlich auf einem Flugblatt, dass im Internet kursiert.

Bedingung: Sie müssen aus Wohnungen oder Geschäften in den Städten New York, Philadelphia oder Richmond stammen. Dafür möchte das Forschungsteam Lebendfallen in den Wohnungen der freiwilligen Teilnehmer aufstellen und die gefangenen Tiere dann auch einsammeln.

Die Forscher wollen verstehen, wie sich die Nager an das urbane Leben angepasst haben. Dies soll unter anderem klären, ob Metropolen-Mäuse weniger scheu gegenüber Menschen sind und in deren Gegenwart auch weniger Stress haben. Das Projekt untersucht nicht nur Verhaltensmerkmale, sondern auch körperliche Unterschiede - etwa ob Stadt-Mäuse größer sind als Landbewohner. Hausmäuse (Mus musculus) sind für die Wissenschaft seit langer Zeit von großer Bedeutung und zählen zu den zentralen Versuchstieren der biomedizinischen Forschung. Wegen ihrer genetischen Nähe zum Menschen, kombiniert mit leichter genetischer Manipulierbarkeit und kurzen Generationszeiten sind sie bevorzugte Tiere für Studien über Genetik bis hin zur Entstehung von Krankheiten.