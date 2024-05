Aktuell Wirtschaft

Zunächst kaum Bewegung im Dax - Ifo-Daten im Fokus

Angesichts der Feiertage in den USA und Großbritannien zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt am Montag ein sehr ruhiger Handel ab. Der Dax lag in den ersten Minuten fast unverändert bei 18.893 Punkten.