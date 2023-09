Vonovia legt Bau von 60.000 Wohnungen auf Eis

Bitte aktivieren Sie Javascript

Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia verzichtet nach eigenen Angaben wegen hoher Zinsen und Baukosten vorerst auf den Bau Zehntausender neuer Wohnungen.

»Bei uns liegen Planungen für insgesamt 60.000 Wohnungen in der Schublade«, sagte Vorstandschef Rolf Buch den Zeitungen der Funke Mediengruppe. »Wir machen alles fertig bis zum Baurecht. Und hoffen, dass sich Bauen bald wieder lohnt und rechnet. Dann wollen wir sofort wieder bauen.«

Aus Sicht von Buch fehlen in Deutschland derzeit mehr als eine Million Wohnungen. »Meine Schätzung ist: Wir brauchen 700.000 Wohnungen im Jahr, auch wegen der zunehmenden Zuwanderung.« Das Problem seien also nicht eine Million Wohnungen, sondern in sehr kurzer Zeit mehrere Millionen Wohnungen, die fehlten.