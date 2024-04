Aktuell Wirtschaft

Verluste am deutschen Aktienmarkt

Die Unsicherheit über möglicherweise ausbleibende Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed in diesem Jahr hat am Freitag auch den deutschen Aktienmarkt belastet. Der robust ausgefallene Arbeitsmarktbericht der US-Regierung trug am Nachmittag seinen Teil dazu bei, diese These zu untermauern. Der Dax fiel am Ende um 1,24 Prozent auf 18.175,04 Punkte.