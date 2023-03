Reger Betrieb zum Ferienauftakt am Frankfurter Flughafen

Mit dem Beginn der Osterferien in den meisten deutschen Bundesländern wird es voll an den Flughäfen in Deutchland.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt hat der Osterreiseverkehr eingesetzt. Der Betrieb laufe bislang stabil und geordnet, sagte ein Sprecher des Betreibers Fraport am Freitagmittag. Es komme zwar an einigen Stellen in den Terminals zu Wartezeiten, die aber im normalen Rahmen lägen. Der Flughafen erwartet wie auch in den kommenden beiden Tagen jeweils mehr als 180 000 Passagiere. Die Gäste werden dabei gebeten, sich zweieinhalb Stunden vor Abflug am Check-In einzufinden.

Mit dem Beginn der Osterferien in den meisten deutschen Bundesländern wollen an diesem Wochenende Hunderttausende zu Urlaubsreisen vor allem in den Mittelmeerraum aufbrechen. Bei Eurowings sind vor allem Ziele in Spanien gefragt mit Palma de Mallorca an der Spitze. Freie Plätze gebe es unter anderem noch nach Thessaloniki, Zypern oder nach Zürich und Mailand, teilte die Lufthansa-Tochter am Freitag mit.

Streiks im öffentlichen Dienst müssen die Oster-Touristen wegen der am Sonntag einsetzenden Friedenspflicht beim Schlichtungsversuch nicht fürchten. Die Betreibergesellschaften der Flughäfen wie auch Airline-Vertreter haben einen reibungslosen Ablauf angekündigt. Ein nochmaliges Abfertigungschaos wie im vergangenen Sommer soll unbedingt vermieden werden.