»Netflix House«: Streaming-Riese plant Shops und Restaurants

Der Streaming-Dienst Netflix will den Erfolg seiner Filme und Serien für Erlebnis-Standorte nutzen. In einem »Netflix House« werde man unter anderem Fanartikel kaufen und an Sendungen angelehnte Gerichte essen können, sagte der Netflix-Manager Josh Simon dem Finanzdienst Bloomberg. Die ersten beiden Standorte sollen 2025 in den USA eröffnet werden, danach sei ein internationaler Ausbau geplant, hieß es.

Zu den Plänen gehöre, Zuschauer in die Welt des Programms von Netflix eintauchen zu lassen. Der Dienst hatte bereits in verschiedenen Städten mit zeitlich begrenzten Erlebnissen und Pop-up-Shops experimentiert, unter anderem rund um die Erfolgsserie »Stranger Things«. In Los Angeles soll man sich ab Anfang Dezember Wettbewerben in Anlehnung an die Serie »Squid Game« stellen können. Ein »Netflix House« sei als permanenter Standort mit wechselnden Ausstellungen gedacht, sagte Simon.

