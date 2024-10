Flugsicherung: Luftverkehr in Deutschland erholt sich

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Luftverkehr in Deutschland erholt sich nach Einschätzung der Deutschen Flugsicherung (DFS), bleibt aber unter dem Niveau von vor der Corona-Pandemie. Von Januar bis Ende August haben die Fluglotsen der Bundesbehörde zwei Millionen Flüge durch den deutschen Luftraum geleitet, teilte die DFS in Langen bei Frankfurt mit. Das seien 5,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Allerdings liege das Verkehrsaufkommen noch knapp zehn Prozent unter dem Niveau von 2019, dem Jahr vor Ausbruch der Corona-Pandemie.

Trotz des wachsenden Flugverkehrs habe die DFS ihre Pünktlichkeit von Januar bis August deutlich verbessern können, hieß es. Verspätungen, die der Flugsicherung zugeordnet werden könnten, machten aber nur einen kleinen Teil aus: Der Großteil der Verzögerungen bei Abflügen in Deutschland gehe auf die Airlines zurück, auf Flughäfen entfielen 12 Prozent.

Das größte Problem bleibe der Krieg in der Ukraine, so die DFS. Im Zuge dessen sind Teile des europäischen Luftraums für zivile Flüge gesperrt. Der Verkehr habe sich deshalb in den Südwesten von Europa verschoben. So sei die Zahl der Überflüge in Süddeutschland stark gewachsen, was zeitweise zu Kapazitätsengpässen führte.

Zudem habe das Wetter einen zunehmenden Einfluss auf den Luftverkehr. Im Juni und Juli gingen laut DFS 50 Prozent der Verspätungen auf schlechtes Wetter zurück – etwa, weil Flughäfen nicht angeflogen werden konnten oder Gewitter umflogen werden mussten.