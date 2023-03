Aktuell Wirtschaft

Erholte US-Börsen halten Dax stabil

Der Dax ist am Donnerstag kaum verändert in den Handel gestartet. Das Jahreshoch vom Dienstag bei 15 706 Punkten bleibt damit in Sichtweite. Unterstützung kommt wieder aus den USA, denn dort erholte sich die Börse an der Wall Street weitgehend von ihren Vortagesverlusten. Die technologielastigen Nasdaq-Börsen schlossen am Mittwoch sogar im Plus.