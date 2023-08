Dax schwächelt nach Rekordjagd - Quartalsbilanzen im Blick

Bitte aktivieren Sie Javascript

Am Montag hatte der Dax ein weiteres Rekordhoch erreicht und den Monat Juli mit einem Gewinn von knapp zwei Prozent abgeschlossen. Die Hoffnung auf ein Ende der Zinsanhebungen der Notenbanken in den USA und in der Eurozone nährte die Hausse am Aktienmarkt.

Bestimmend für die Einzelwerte blieb die Saison der Quartalsbilanzen. Bei DHL nahmen Anleger nach der Veröffentlichung von soliden Geschäftszahlen nach einer Rally seit Jahresbeginn Gewinne mit. Die Papiere des Logistikanbieters büßten 5,2 Prozent ein.

Auch bei Daimler Truck strichen Investoren nach Quartalszahlen des Lkw-Herstellers Kursgewinne ein, die Aktie verlor 2,4 Prozent. Bei BMW monierten Analysten eine geringe Profitabilität im zweiten Quartal, der Kurs sackte am Dax-Ende um 5,4 Prozent ab.

Nach einer Gewinnwarnung des Finanzdienstleisters Hypoport brachen die Aktien am Ende des SDax um mehr als 14 Prozent ein. Größter Verlierer im MDax waren die Aktien von Krones mit minus 7,4 Prozent, obwohl Analysten das Zahlenwerk des Anlagenbauers lobten.

Redcare Pharmacy und Teamviewer überzeugten hingegen die Anleger mit ihren Geschäftszahlen. Die Aktien der Online-Apotheke und die des IT-Dienstleisters sprangen jeweils um fast 10 Prozent nach oben.

Europaweit ging es am Dienstag mit den Börsen abwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1,43 Prozent auf 4407,54 Punkte. Ähnlich stark gab der Pariser Cac 40 nach, während sich Minus des Londoner FTSE 100 geringer ausfiel.

Der Euro gab nach und notierte zuletzt bei 1,0963 US-Dollar. Die EZB hatte den Referenzkurs auf 1,0970 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,57 Prozent am Vortag auf 2,55 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,07 Prozent auf 124,34 Punkte. Der Bund-Future verlor am Abend 0,62 Prozent auf 132,18 Punkte.