Aktuell Wirtschaft

Dax-Rekordrally pausiert

Der zuletzt rekordhungrige Dax hat am Montag eine Pause eingelegt. Nach dem »gewaltigen Anstieg« fehle es nun etwas an Inspiration, schrieb Analyst Konstantin Oldenburger vom Handelshaus CMC Markets. Der deutsche Leitindex schloss 0,16 Prozent tiefer mit 18.742,22 Punkten. Damit bleibt er aber in Sichtweite seiner Bestmarke von knapp 18.846 Punkten vom Freitag. Die vergangene Woche hatte er mit einem Zuwachs von insgesamt 4,3 Prozent beendet - es war die beste Woche seit November vergangenen Jahres. Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen gewann am Montag letztlich 0,30 Prozent auf 26.823,94 Punkte.