Dax kaum verändert

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Der Dax hat sich am Dienstag trotz eines zwischenzeitlichen Rekords kaum verändert. Zum Handelsende notierte der deutsche Leitindex 0,02 Prozent im Minus bei 16.791,74 Punkten - davor hatte er mit 16.837 Punkten erneut eine Bestmarke aufgestellt. Die Jahresendrally seit dem Tief im Oktober bescherte ihm ein Plus von fast 15 Prozent. 2023 hat der Dax bislang sogar knapp 21 Prozent gewonnen. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen hat diesbezüglich noch viel Aufholbedarf und schloss am Dienstag 0,15 Prozent tiefer auf 26.582,80 Punkten.