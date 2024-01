Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Dax hat sich am ersten Handelstag des neuen Jahres stabil gezeigt. Die deutlichen Auftaktgewinne am Dienstag, die den Leitindex zeitweise bis dicht unter sein Rekordhoch brachten, bröckelten im Verlauf zwar wieder ab. Letztlich blieb aber ein Plus von 0,11 Prozent auf 16.769,36 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte büßte 1,10 Prozent auf 26.838,34 Zähler ein.