Aktuell Wirtschaft

Dax fällt weiter zurück

Schwache Außenhandelsdaten aus China haben den Dax am Dienstag nach der jüngsten Stabilisierung wieder unter Druck gesetzt. Am Nachmittag verstärkte der Kursrückgang an den US-Börsen den Druck auf den deutschen Leitindex, der 1,10 Prozent im Minus bei 15.774,93 Punkten schloss. Sein Tagestief von 15.706 Punkten hatte er allerdings schon vor dem Handelsbeginn in New York erreicht. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Dienstag letztlich um 0,41 Prozent auf 27.911,39 Punkte bergab.