Aktuell Wirtschaft

Dax dümpelt vor sich hin

Der deutsche Aktienmarkt hat sich auch am Mittwoch im frühen Handel schwerfällig gezeigt. Der Dax versucht sich erneut an der Hürde um 16.000 Punkte und notierte am Morgen 0,02 Prozent im Plus bei 15.995,51 Punkten. Der MDax stieg um 0,15 Prozent auf 27.141,97 Zähler. Für den EuroStoxx 50 ging es um rund 0,1 Prozent abwärts.