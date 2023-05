Aktuell Wirtschaft

Bahn kann Warnstreik bislang nicht abwenden - EVG-Ultimatum

Bis in die Nacht gab es noch einmal Gespräche - gebracht hat es aus Sicht der Fahrgäste nichts. Beim Warnstreik am Montag und Dienstag dürfte es bleiben - wenn es nicht am Freitag noch Bewegung gibt.