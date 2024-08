Wochenende wird sommerlich

Der Wetterdienst erwartet am Sonntag Temperaturen von bis zu 34 Grad (Archivbild).

Zum Wochenende stehen die Zeichen wieder ganz auf Sommer: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet sommerliche Temperaturen um die 30 Grad. »In den kommenden Tagen klopft der Hochsommer wieder an und versucht, ganz Deutschland zu dominieren«, sagte der DWD-Meteorologe Lars Kirchhübel.

Am Samstag wird es demnach höchstens mal im Norden im Küstenumfeld vereinzelt Schauer geben. Sonst bleibt es im ganzen Land heiter bis sonnig und vor allem: trocken. Die Höchstwerte liegen bei 20 bis 26 Grad im Norden, 25 bis 30 Grad in der Mitte und 28 bis 33 Grad im Süden.

Neue Woche wird heiß

Am Sonntag sieht es laut DWD ähnlich aus: Im Norden und Nordwesten bleibt es überwiegend heiter bis wolkig mit seltenen Schauern, an den Alpen könnten Gewitter aufziehen. In der Südhälfte wird es mit 29 bis 34 Grad heiß, ansonsten pendeln sich die Temperaturen bei 23 bis 29 Grad ein.

Die neue Woche startet mit viel Sonnenschein. Im Tagesverlauf können im Südwesten allerdings die ersten Schauer und starke Gewitter auftreten. Die Höchsttemperaturen im Nordosten und an der Nordsee liegen zwischen 23 und 28 Grad, im restlichen Land wird es mit bis zu 36 Grad heiß. Und die nächsten Unwetter kündigen sich bereits an.

Unwetter immer wieder möglich

»Diesen Sommer haben es stabile Hochdruck-Wetterlagen sehr schwer«, sagte Meteorologe Kichhübel. Normalerweise seien in den vergangenen Jahren immer wieder längere sonnige und trockene Witterungsabschnitte typisch für die Sommermonate gewesen. »Doch in diesem Jahr überwiegt bisher meist unbeständiges und nur kurzzeitig hochsommerlich heißes Wetter.«

Am Dienstag und am Mittwoch sind dann seinen Angaben zufolge erneut starke, teils unwetterartige Gewitter möglich. »Aus dem sonnigen und trocken-heißen Hochsommerwetter wird dann schnell eine schwül-heiße und unangenehme Wettersuppe, die den Körper leiden lässt.« Ab Donnerstag verabschieden sich dann voraussichtlich auch die hießen Temperaturen wieder.