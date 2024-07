Was geschah am 9. Juli?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. Juli 2024

Namenstag

Andreas, Anna, Johannes, Paulina

Historische Daten

2022 - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj entlässt den Botschafter seines Landes in Deutschland, Andrij Melnyk. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine 2022 war der 47-Jährige in der deutschen Öffentlichkeit durch seine teils undiplomatischen Auftritte bekannt geworden.

2004 - Der Chefredakteur der russischen Ausgabe des US-Wirtschaftsmagazins »Forbes«, Paul Klebnikov, wird vor dem Verlagsgebäude in Moskau erschossen.

2004 - Die amerikanische Rechtfertigung für den Irak-Krieg beruht nach dem Urteil des US-Senats auf falschen und ungedeckten Analysen des Geheimdienstes. Angaben über angebliche Massenvernichtungswaffen wurden stark übertrieben, stellt der Geheimdienstausschuss in einem kritischen Bericht fest.

1989 - Steffi Graf und Boris Becker gewinnen beide das Tennis-Grand-Slam in Wimbledon. Erstmals gehen damit beide Einzel-Trophäen in deutschen Besitz.

1954 - Der Western-Comic »Der kleine Sheriff Nr. 12 - Verwegene Jagd« wird wegen »Verrohungstendenzen« als erstes Werk von der neuen Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften auf den Index gesetzt.

Geburtstage

1974 - Ross Antony (50), britischer Musiker und TV-Moderator in Deutschland, früherer Sänger der Band Bro'Sis

1964 - Courtney Love (60), amerikanische Rocksängerin und Schauspielerin (»Larry Flynt – Die nackte Wahrheit«), Ehefrau des Sängers Kurt Cobain, 1992-1994

1964 - Rainer Matsutani (60), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor (»Nur über meine Leiche«)

1959 - Jim Kerr (65), schottischer Musiker, Sänger der Band Simple Minds

Todestage

2019 - Ross Perot, amerikanischer Politiker und Industrieller, zweimaliger Präsidentschaftskandidat in den USA, geb. 1930