Was geschah am 8. April?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Namenstag

Beate, Walter

Historische Daten

2023 - In Deutschland gelten keine bundesweiten Vorgaben zum Schutz in der Corona-Krise mehr. Die letzte noch verbliebene Maskenpflicht für Besuche in Praxen, Kliniken und Pflegeheimen endet.

2014 - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg schiebt der massenhaften Sammlung von Telefon- und Internetdaten ohne konkreten Anlass einen Riegel vor. Das EU-Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung verstoße gegen Grundrechte und sei deshalb ungültig, urteilt der EuGH.

1989 - Bei der Tischtennis-WM in Dortmund siegen Steffen Fetzner und Jörg Roßkopf im Herren-Doppel. Es ist der erste WM-Titel für den Deutschen Tischtennis-Bund seit 1945.

1949 - Die Außenminister der Westalliierten unterzeichnen in Washington das Besatzungsstatut für Westdeutschland sowie ein Abkommen über die Vereinigung der drei Westzonen.

1874 - Das erste Impfgesetz im Deutschen Reich macht die Pockenimpfung für Kinder zur Pflicht.

Geburtstage

1969 - Arabella Kiesbauer (55), österreichische TV-Moderatorin (»Arabella«)

1949 - John Madden (75), britischer Regisseur (»Shakespeare In Love«, »Die Täuschung«)

1944 - Christoph Hein (80), deutscher Schriftsteller (»Der fremde Freund«), Präsident des Pen-Zentrums Deutschland 1998-2000

1924 - Günter Pfitzmann, deutscher Schauspieler (Fernsehserien »Praxis Bülowbogen«, »Drei Damen vom Grill«), 1949 Mitbegründer des Berliner Kabaretts »Die Stachelschweine«, gest. 2003

Todestage

2013 - Margaret Thatcher, britische Politikerin, Premierministerin 1979-1990, geb. 1925