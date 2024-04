Was geschah am 6. April?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Namenstag

Petrus, Wilhelm

Historische Daten

2009 - Ein schweres Erdbeben reißt in Mittelitalien 309 Menschen in den Tod. Betroffen ist die Region Abruzzen mit ihrer Hauptstadt L'Aquila. Mehr als 10.000 Häuser werden zerstört oder stark beschädigt.

2004 - Bei Bernburg in Sachsen-Anhalt beginnt der bundesweit erste Freilandversuch mit gentechnisch verändertem Weizen.

1994 - Die Staatspräsidenten von Ruanda und Burundi werden getötet, als ihr Flugzeug bei der Landung in der ruandischen Hauptstadt Kigali von einer Rakete getroffen wird. Das Attentat gilt als Auslöser für einen drei Monate dauernden Völkermord in Ruanda, dem mindestens 800.000 Menschen zum Opfer fallen.

1974 - Die schwedische Popgruppe Abba gewinnt mit ihrem Lied »Waterloo« den Grand Prix de la Chanson (heute: Eurovision Song Contest) im englischen Brighton.

1969 - Dario Fontanella will in der Eisdiele seines Vaters in Mannheim mithilfe einer Spätzlepresse eine grün-weiß-rote italienische Fahne aus Pistazie, Zitrone und Erdbeere gestalten. Doch aus der Presse quellen bloß bunte Eisnudeln. Das Experiment misslingt zwar - aber das Spaghetti-Eis ist geboren.

Geburtstage

1954 - Sepp Ferstl (70), deutscher Skirennläufer, zweimaliger Sieger des legendären Hahnenkamm-Rennens in Kitzbühel

1949 - Horst Störmer (75), deutscher Physiker, Physik-Nobelpreis 1998

1939 - John Sculley (85), amerikanischer Manager, Präsident und Geschäftsführer von Apple 1983-93

1904 - Kurt Georg Kiesinger, deutscher Politiker (CDU), Bundeskanzler 1966-1969, Ministerpräsident von Baden-Württemberg 1958-1966, gest. 1988

Todestage

1944 - e. o. plauen, deutscher Illustrator und Karikaturist, bekannt für seinen Bildgeschichten von »Vater und Sohn«, zählt er zu den Begründern des deutschen Comics, stirbt in Gestapo-Haft, geb. 1903