Was geschah am 5. Mai?

Namenstag

Angelus, Gotthard

Historische Daten

2022 - Die katholisch-republikanische Partei Sinn Fein geht aus der Parlamentswahl in Nordirland erstmals als stärkste Kraft hervor. Sinn Fein setzt sich für ein vereintes Irland ein.

2019 - Beim Brand einer russischen Aeroflot-Maschine auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo kommen 41 der 78 Insassen ums Leben. Das Flugzeug war kurz nach dem Start bei einer Notlandung wegen technischer Probleme aufgeschlagen.

1989 - Die US-Raumsonde »Magellan« startet aus der Erdumlaufbahn Richtung Venus. Im August 1990 tritt sie in die Umlaufbahn der Venus ein und sendet Fotos des Planeten.

1984 - Itaipú, das seinerzeit größte Wasserkraftwerk der Welt an der Grenze zwischen Paraguay und Brasilien, wird offiziell in einem ersten Abschnitt in Betrieb genommen.

1949 - In London gründen zehn europäische Staaten den Europarat. Er soll für die Einhaltung der Menschenrechte, der parlamentarischen Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit eintreten. Die Bundesrepublik wird 1950 aufgenommen.

Geburtstage

1989 - Chris Brown (35), amerikanischer Hip-Hop-Sänger (»Run It!«, »Yeah 3x«)

1964 - Heike Henkel (60), deutsche Leichtathletin, Olympiasiegerin im Hochsprung in Barcelona 1992, Weltleichtathletin des Jahres 1991

1954 - Dagmar Wöhrl (70), deutsche Politikerin (CSU), Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Technologie 2005-2009, »Miss Germany« 1977

1944 - Jean-Pierre Léaud (80), französischer Schauspieler (»Sie küssten und sie schlugen ihn«, »Geraubte Küsse«)

Todestage

1989 - Wolfgang Neuss, deutscher Kabarettist (Kabarett »Die Stachelschweine«) und Schauspieler (»Genosse Münchhausen«, »Wir Kellerkinder«), geb. 1923