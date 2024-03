Was geschah am 4. März?

Bitte aktivieren Sie Javascript

Namenstag

Kasimir, Rupert

Historische Daten

2019 - Erst vier Monate nach seinem Gewinn von 877,784 Millionen Dollar meldet sich der Glückspilz bei der US-Lotterie »Mega Millions« in South Carolina. Das ist der bis dahin höchste Einzelgewinn in der weltweiten Lottogeschichte.

2009 - Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag stellt erstmals einen Haftbefehl gegen einen amtierenden Staatschef aus. Das Gericht wirft dem sudanesischen Präsidenten Omar al-Baschir Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Krisenregion Darfur vor. Am 12. Juli folgt ein Haftbefehl wegen Völkermordes.

2004 - Alt-Kanzler Helmut Kohl stellt in Berlin den ersten Teil seiner Memoiren vor.

1979 - Papst Johannes Paul II. erklärt in der ersten Enzyklika seines Pontifikats, »Redemptor Hominis«, dass Christus der Erlöser aller Menschen sei.

1954 - Der Starfighter, das neue Kampfflugzeug Lockheed F-104 der amerikanischen Air Force, startet zu seinem Erstflug. Er war einer der leistungsfähigsten, aber auch umstrittensten Militärjets seiner Zeit. 292 von insgesamt 916 Maschinen der Bundeswehr verunglückten, 116 Piloten kamen dabei ums Leben.

Geburtstage

1954 - François Fillon (70), französischer Politiker, Premierminister 2007-2012

1944 - Bobby Womack, amerikanischer Soulmusiker (»It's All Over Now«, »Fly Me to the Moon«), Songschreiber u. a. für Janis Joplin und die Rolling Stones, gest. 2014

1939 - Gerd Helbig (85), deutscher Fernsehjournalist und Moderator (»auslandsjournal«), langjähriger ZDF-Korrespondent in Brüssel und Washington

1925 - Christa Meves (99), deutsche Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und Autorin (»Erziehen lernen«)

Todestage

2019 - Klaus Kinkel, deutscher Politiker (FDP) und Jurist, Außenminister 1992-1998, Justizminister 1991-1992, geb. 1936