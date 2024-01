Was geschah am 30. Januar?

Bitte aktivieren Sie Javascript

Namenstag

Adelgund, Martina, Serena, Thiathild

Historische Daten

2019 - Polizei und Staatsanwaltschaft berichten auf einer Pressekonferenz über den tausendfachen Missbrauch von Opfern im Alter zwischen 4 und 13 Jahren auf einem Campingplatz in Lügde (Nordrhein-Westfalen).

1969 - Auf dem Dach des Apple-Hauses in London geben die Beatles ihr letztes Live-Konzert. Wegen eines Verkehrschaos beendet die Polizei den Auftritt nach rund 40 Minuten.

1934 - Der Reichstag verabschiedet ein Gesetz, das die Vertretungen der Länder auflöst, deren Hoheitsrechte auf das Reich überträgt und die Länderregierungen der nationalsozialistischen Reichsregierung unterstellt.

1889 - Der österreichische Thronfolger Rudolf tötet sich und seine 18-jährige Geliebte Baronesse Mary Vetsera im Jagdschloss Mayerling.

1649 - Der wegen Tyrannei und Anzettelung eines Bürgerkrieges zum Tode verurteilte englische König Charles I. wird in London enthauptet. England wird bis 1660 Republik.

Geburtstage

1974 - Christian Bale (50), britischer Schauspieler (»The Dark Knight«, »Batman Begins«)

1974 - Maren Eggert (50), deutsche Schauspielerin (»Ich bin dein Mensch«, Rolle als Kriminalpsychologin im »Tatort« aus Kiel)

1974 - Olivia Colman (50), britische Schauspielerin (TV-Serie »The Crown«)

1924 - Tuvia Rübner, deutschsprachiger israelischer Lyriker (»Wer hält diese Eile aus?«, »Im halben Licht«), gest. 2019



Todestage

1969 - Fritzi Massary, österreichische Operettensängerin, feierte in den 1920er Jahren Erfolge am Berliner Metropol-Theater in Operetten wie »Die Csárdásfürstin«, »Madame Pompadour«, »Eine Frau, die weiß, was sie will«, geb. 1882