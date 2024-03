Was geschah am 29. März?

Bitte aktivieren Sie Javascript

Namenstag

Helmut, Ludolf

Historische Daten

2023 - Der britische König Charles III. und seine Frau Camilla treffen zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland ein. Für den König ist es die erste Auslandsreise, noch vor seiner Krönung im Mai.

1999 - Der Dow-Jones-Aktienindex schließt erstmals in seiner 103-jährigen Geschichte über der Marke von 10.000 Punkten.

1989 - Der französische Staatspräsident François Mitterrand eröffnet die erste Ausbauetappe des Pariser Louvre mit der Glaspyramide im Innenhof.

1984 - Auf einer Probefahrt im Skagerrak verfängt sich ein in Kiel gebautes U-Boot im Netz eines dänischen Fischkutters. Dieser wird unter Wasser gezogen, die dreiköpfige Besatzung ertrinkt.

1974 - Die Serienfertigung des ersten Golf nach den Entwürfen des Italieners Giorgio Giugiaro beginnt im VW-Werk in Wolfsburg.

Geburtstage

1964 - Elle Macpherson (60), australisches Model und Schauspielerin (Film: »Reine Frauensache«)

1939 - Terence Hill (85), italienischer Schauspieler (»Vier Fäuste für ein Halleluja«, »Mein Name ist Nobody«)

1899 - Lawrenti Berija, sowjetischer Politiker, Chef des Geheimdienstes (NKWD) unter Stalin, 1953 hingerichtet

Todestage

2019 - Agnès Varda, französische Filmregisseurin (»Vogelfrei«, 1985 mit dem Goldenen Löwen von Venedig ausgezeichnet), geb. 1928

2009 - Helen Levitt, amerikanische Fotografin, bekannt für ihre poetischen Bilder vom Alltagsleben in New York, 1943 erste Solo-Ausstellung im New Yorker Museum of Modern Art, geb. 1913