Was geschah am 29. April?

Namenstag

Katharina, Roswitha

Historische Daten

2022 - Boris Becker wird in London zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Er hatte seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen. Der Ex-Tennisstar wird umgehend in Gewahrsam genommen.

2014 - Im US-Bundesstaat Oklahoma stirbt ein Mörder bei seiner verpfuschten Hinrichtung erst nach 43 Minuten an einem Herzinfarkt.

2009 - Der Besuch von Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) in Afghanistan wird von zwei Anschlägen auf die Bundeswehr überschattet. Dabei werden ein Soldat getötet und insgesamt neun Kameraden verletzt.

1994 - Die gesetzliche Pflegeversicherung ist nach jahrelangen Diskussionen endgültig unter Dach und Fach. Der Bundesrat stimmt dem Gesetzeswerk als letzte parlamentarische Instanz einstimmig zu.

1899 - Der belgische Ingenieur Camille Jenatzy fährt in Achères bei Paris erstmals mit einem Auto - angetrieben von zwei Elektromotoren - schneller als 100 Kilometer pro Stunde.

Geburtstage

1944 - Prinzessin Benedikte (80), dänische Prinzessin, Schwester der dänischen Königin Margrethe II., verheiratete Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg

1939 - Jürgen Schitthelm (85), deutscher Theaterleiter, Mitbegründer und 1962-2012 Direktor der Berliner Schaubühne

1936 - Zubin Mehta (88), indischer Dirigent, Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper 1998-2006

1899 - Duke Ellington, amerikanischer Komponist, Pianist und Bandleader, gest. 1974

Todestage

2014 - Bob Hoskins, britischer Schauspieler (»Mona Lisa«, »Falsches Spiel mit Roger Rabbit«), geb. 1942