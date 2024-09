Was geschah am 28. September?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Das aktuelle Kalenderblatt für den 28. September 2024

Namenstag

Dietmar, Simon, Thekla, Wenzel

Historische Daten

1994 - Die estnische Ostseefähre »Estonia« sinkt vor der finnischen Küste. 852 Menschen kommen ums Leben.

1979 - Niki Lauda erklärt in Montreal seinen Rücktritt vom Motorsport. Zitat: »Es gibt wichtigere Dinge in meinem Leben, als mit einem Auto im Kreis herumzufahren.« Zweieinhalb Jahre später kehrt der Österreicher zurück und wird 1984 zum dritten Mal Formel-1-Weltmeister.

1969 - Bei der Bundestagswahl erhalten CDU/CSU 46,1 Prozent, die SPD 42,7 Prozent und die FDP 5,8 Prozent der Stimmen. SPD und FDP bilden eine Regierungskoalition unter Willy Brandt, dem ersten SPD-Kanzler der Bundesrepublik.

1924 - Drei US-Militärmaschinen mit sechs Piloten an Bord vollenden den ersten Flug um die Erde: Nach 175 Tagen und 57 Etappen erreichen sie ihren Ausgangsort Seattle (US-Bundesstaat Washington).

1864 - Unter Beteiligung von Karl Marx wird die »Erste Internationale« gegründet. Zweck der in London geschaffenen Vereinigung war es, die Zusammenarbeit aller sozialistischen und kommunistischen Organisationen zu fördern.

Geburtstage

1969 - Piper Kerman (55), amerikanische Autorin (»Orange Is the New Black«)

1944 - Milos Zeman (80), tschechischer Politiker, Staatspräsident 2013-2023

1934 - Brigitte Bardot (90), französische Schauspielerin (»Und ewig lockt das Weib«, »Viva Maria«, »Die Pariserin«)

1924 - Barbara Noack, deutsche Schriftstellerin (»Die Zürcher Verlobung«, »Geliebtes Scheusal«, »Bastian«), gest. 2022

Todestage

1974 - Arnold Fanck, deutscher Filmregisseur (Ski-, Berg- und Expeditionsfilme), geb. 1889