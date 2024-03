Was geschah am 28. März?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Namenstag

Guntram, Gundelind

Historische Daten

2023 - Die EU-Staaten beschließen, dass ab 2035 keine Neuwagen mehr zugelassen werden dürfen, die Benzin oder Diesel tanken. Auf deutsches Betreiben werden Ausnahmen für klimaneutrale synthetische Kraftstoffe zugelassen.

2014 - Die Botschafter der 28 Nato-Staaten entscheiden sich in Brüssel für Jens Stoltenberg als neuen Nato-Generalsekretär. Er tritt sein Amt am 1. Oktober an.

2009 - Bei einem der schwersten Schiffsunglücke der letzten Jahre im Mittelmeer kommen 234 Bootsflüchtlinge aus Afrika ums Leben.

1989 - Das serbische Parlament hebt die weitgehenden Autonomie- und Selbstverwaltungsrechte der Provinzen Kosovo und Vojvodina auf.

1979 - Im Kernkraftwerk Three Mile Island/Harrisburg (Pennsylvania) kommt es zum bis heute schwersten Atomunfall in den USA. Eine radioaktive Wolke wird noch mehrere hundert Kilometer vom Unglücksort gemessen. Mehr als 200.000 Menschen müssen ihre Häuser verlassen.

Geburtstage

2004 - Anna Schtscherbakowa (20), russische Eiskunstläuferin, Olympiasiegerin 2022 in Peking

1974 - Matthias Koeberlin (50), deutscher Schauspieler (TV-Serien »Kommissar Marthaler«, »Die Toten vom Bodensee«)

1939 - Carl-Dieter Spranger (85), deutscher Politiker (CSU), Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 1991-1998

Todestage

2004 - Peter Ustinov, britischer Schauspieler (»Quo Vadis?«, »Tod auf dem Nil«), Autor und Regisseur, geb. 1921

1969 - Dwight D. Eisenhower, amerikanischer Politiker und General, 34. US-Präsident 1953-1961, geb. 1890