Was geschah am 26. März?

Namenstag

Larissa, Ludger

Historische Daten

2023 - Deutschlands erfolgreichster Nordischer Kombinierer, Eric Frenzel, beendet seine aktive Sportkarriere. Wie der 18-fache Medaillengewinner Frenzel hört auch Bundestrainer Hermann Weinbuch nach diesem Winter auf.

2014 - Papst Franziskus nimmt den angebotenen Amtsverzicht des umstrittenen Limburger Bischofs Franz-Peter Tebartz-van Elst an. Hintergrund ist die Kostenexplosion beim Bau des Limburger Bischofssitzes.

1989 - Bei der Wahl zum Kongress der Volksdeputierten können die Bürger der UdSSR in zahlreichen Wahlkreisen erstmals zwischen mehreren Kandidaten wählen.

1979 - In Washington unterschreiben der ägyptische Präsident Anwar el Sadat und Israels Ministerpräsident Menachem Begin den Camp-David-Friedensvertrag, der den Kriegszustand zwischen beiden Ländern beendet.

1949 - Im Zuge der Reorganisation und Ergänzung der deutschen Forschungsinfrastruktur erfolgt die Gründung der Fraunhofer-Gesellschaft in München.

Geburtstage

1954 - Jutta Speidel (70), deutsche Schauspielerin (»Um Himmels Willen«, »Alle meine Töchter«)

1949 - Patrick Süskind (75), deutscher Schriftsteller (»Das Parfum«) und Drehbuchautor (gemeinsam mit Helmut Dietl: »Kir Royal«, »Monaco Franze«)

1944 - Diana Ross (80), amerikanische Popsängerin (»Stop! In The Name Of Love«)

1939 - Jens Reich (85), deutscher Bürgerrechtler und Molekularbiologe, Mitbegründer des »Neuen Forums«, Mitglied der letzten Volkskammer der DDR 1990

Todestage

1969 - B. Traven, deutschsprachiger Schriftsteller (»Das Totenschiff«, »Der Schatz der Sierra Madre«), geb. 1882