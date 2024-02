Was geschah am 26. Februar?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Namenstag

Dionysius, Mechthild

Historische Daten

2023 - Bei einem Bootsunglück mit Migranten an Süditaliens Küste kommen mindestens 86 Menschen ums Leben. Ihr Fischkutter war bei schwerem Seegang auseinandergebrochen. Ihre Leichen werden am Strand in Kalabrien und im Meer entdeckt.

2004 - Der mazedonische Präsident Boris Trajkovski kommt bei einem Flugzeugabsturz nahe Mostar (Bosnien) gemeinsam mit acht Mitarbeitern ums Leben.

1959 - Bei einem Angriff in der Alten Pinakothek in München wird das Gemälde »Der Höllensturz der Verdammten« von Peter Paul Rubens mit Säure verätzt.

1954 - Der Deutsche Bundestag beschließt das Gesetz zur Ergänzung des Grundgesetzes, das die Wehrhoheit der Bundesrepublik begründet. Damit werden die rechtlichen Voraussetzungen für den Aufbau der Bundeswehr geschaffen.

1924 - Nach dem gescheiterten Putsch-Versuch im November 1923 in München beginnt der Prozess gegen Adolf Hitler, Ernst Röhm und Erich Ludendorff wegen Hochverrats.

Geburtstage

1954 - Ernst August Prinz von Hannover (70), deutscher Adeliger, Ehemann von Prinzessin Caroline von Monaco

1954 - Leon de Winter (70), niederländischer Schriftsteller (»Hoffmans Hunger«)

1954 - Recep Tayyip Erdogan (70), türkischer Politiker, Staatspräsident seit 2014, Ministerpräsident 2003-2014

1949 - Elizabeth George (75), amerikanische Krimi-Autorin (»Auf Ehre und Gewissen«, »Gott schütze dieses Haus«)

Todestage

2009 - Ruth Drexel, deutsche Schauspielerin (»Der Bulle von Tölz«, »Agathe kann's nicht lassen«), Intendantin des Münchner Volkstheaters 1988-1997, geb. 1930