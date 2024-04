Was geschah am 26. April?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Namenstag

Kletus, Ratbert, Richardius, Trudpert

Historische Daten

1994 - Das Leugnen des Holocaust ist nach Feststellung des Bundesverfassungsgerichts nicht von der Meinungsfreiheit geschützt.

1974 - Der Deutsche Bundestag billigt die »Fristenregelung« für den Schwangerschaftsabbruch. Danach ist eine Abtreibung nach ärztlicher Beratung innerhalb der ersten zwölf Schwangerschaftswochen straffrei.

Das Bundesverfassungsgericht erklärt die Regelung 1975 für verfassungswidrig.

1964 - In Ostafrika vereinigen sich Tanganjika und und der Inselstaat Sansibar zur Republik Tansania. Erster Präsident des neuen Staates wird Julius Nyerere.

1954 - In den USA beginnen erste Testimpfungen von einer halben Million Kindern gegen die Kinderlähmung. Den Impfstoff gegen die hoch ansteckende und unheilbare Virus-Erkrankung hatte Jonas Edward Salk entwickelt.

1939 - Der deutsche Flugkapitän Fritz Wendel erreicht mit einem Propeller-Flugzeug vom Typ Messerschmitt »Me 109R« mit 755 Stundenkilometern einen Geschwindigkeits-Weltrekord, der erst 30 Jahre später eingestellt wird.

Geburtstage

1949 - Carlos Bianchi (75), argentinischer Fußballtrainer (AS Rom 1996/97, Atlético Madrid 2005/06)

1940 - Giorgio Moroder (84), italienischer Komponist und Musikproduzent, Produzent von »Love to Love You Baby« (Donna Summer), drei Oscars für die beste Filmmusik (z.B. für »12 Uhr nachts – Midnight Express«)

1927 - Roswitha Verhülsdonk (97), deutsche Politikerin (CDU), Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Familie und Senioren 1991-1994

1909 - Marianne Hoppe, deutsche Schauspielerin (Ufa-Filme »Der Schimmelreiter«, »Romanze in Moll«), spielte nach dem Krieg an den großen Theaterbühnen in Düsseldorf, Hamburg, Bochum, Wien und Berlin, gest. 2002

Todestage

1984 - Count Basie, amerikanischer Jazzpianist und Bandleader (»One O'Clock Jump«, »Jumpin' at the Woodside«), geb. 1904