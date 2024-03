Was geschah am 24. März?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Namenstag

Elias, Katharina

Historische Daten

2023 - Nach enttäuschenden Ergebnissen bestätigt der FC Bayern München die Freistellung von Trainer Julian Nagelsmann. Nachfolger wird Thomas Tuchel.

1999 - Die NATO beginnt mit den seit Monaten angekündigten Luftangriffen auf Militärziele in Jugoslawien. Alle Bemühungen waren gescheitert, die Kosovo-Krise auf diplomatischem Weg zu lösen. Erstmals seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges sind auch deutsche Soldaten an Kampfhandlungen beteiligt.

1969 - John Lennon und Yoko Ono legen sich in einem Amsterdamer Hotel für eine Woche vor den Kameras der Weltpresse ins Bett, um gegen den Vietnamkrieg zu protestieren.

1959 - Unter dem Motto Vermögensbildung für die breite Bevölkerung bringt der Bund die Preußische Bergwerks- und Hütten AG (Preussag/Hannover) als ersten großen Staatsbetrieb an die Börse. Etwa 200.000 Bundesbürger zeichnen die Volksaktie der Preussag.

1944 - Die deutschen Besatzer erschießen in den Ardeatinischen Höhlen bei Rom 335 Geiseln. Es handelt sich um einen Vergeltungsakt nach einem Anschlag italienischer Partisanen, bei dem am Vortag in Rom 33 Angehörige eines SS-Polizeiregiments getötet worden waren.

Geburtstage

1979 - Bibiana Steinhaus-Webb (45), deutsche Fußballschiedsrichterin, erste Schiedsrichterin im deutschen Profi-Fußball

1949 - Erwin und Helmut Kremers (75), deutsche Fußballspieler (Nationalmannschaft, Schalke 04)

1944 - Rebecca Horn (80), deutsche Bildhauerin (Skulptur »Schildkrötenseufzerbaum«) und Regisseurin (Film »Buster's Bedroom«)

1874 - Harry Houdini, amerikanischer Zauberkünstler, gilt als einer der größten Magier des 20. Jahrhunderts, gest. 1926

Todestage

1909 - Alfred Messel, deutscher Architekt (Kaufhaus Wertheim in Berlin), geb. 1853