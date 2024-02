Was geschah am 24. Februar?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Namenstag

Ethelbert, Matthias

Historische Daten

2022 - Krieg in Europa: Russische Truppen marschieren in die benachbarte Ukraine ein. Der Westen reagiert mit Sanktionen, die Nato aktiviert Verteidigungspläne für Osteuropa.

2009 - Schwedens Kronprinzessin Victoria und ihr langjähriger Freund Daniel Westling geben ihre Verlobung bekannt und wollen im Sommer 2010 heiraten.

2004 - Eineinhalb Jahre nach dem Flugzeugunglück von Überlingen, bei dem eine Passagiermaschine und ein Frachtflugzeug zusammenprallten, wird der Fluglotse der Schweizer Flugsicherung erstochen.

1999 - Der 35-jährige Deutsche Karl LaGrand wird im Staatsgefängnis von Florence in Arizona mit der Giftspritze hingerichtet. Er hatte im Jahr 1982 einen Bankmanager ermordet. LaGrand ist der erste Deutsche, der im 20. Jahrhundert in den USA wegen eines Verbrechens in Friedenszeiten hingerichtet wird.

1989 - Eine Boeing 747 der US-Gesellschaft United Airlines verliert nach dem Start in Honolulu (Hawaii/USA) eine Ladeluke und Teile der Außenverkleidung. Durch das Loch werden neun der 336 Passagiere aus 6700 Meter Höhe in die Tiefe gerissen. Der Pilot kann in Honolulu notlanden.

Geburtstage

1954 - Plastic Bertrand (70), belgischer Popmusiker (»Ça Plane Pour Moi«)

1944 - Rolf Henrich (80), deutscher Schriftsteller (»Die Schlinge«, »Der vormundschaftliche Staat. Vom Versagen des real existierenden Sozialismus«), Bürgerrechtler und Mitbegründer des Neuen Forums

1939 - John Neumeier (85), amerikanischer Choreograf und Tänzer, seit 1973 Leiter des Hamburg Ballett

Todestage

2019 - Ernst-Wolfgang Böckenförde, deutscher Staats- und Verwaltungsrechtler, Richter des Bundesverfassungsgerichts 1983-1996, geb. 1930

1974 - Robert A. Stemmle, deutscher Regisseur (»Emil und die Detektive«), geb. 1903