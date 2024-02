Was geschah am 23. Februar?

Bitte aktivieren Sie Javascript

Namenstag

Romana, Willigis

Historische Daten

2023 - Das Warnsystem Cell Broadcast geht bundesweit an den Start. In Notfällen werden damit Hinweise an alle kompatiblen Smartphones in einer Funkzelle geschickt. Es ist eine Ergänzung zu Sirenen an Gebäuden, Radioansagen und Warn-Apps.

1999 - Bei einem Lawinenunglück im österreichischen Galtür (Paznauntal) kommen 38 Menschen ums Leben, darunter 21 Deutsche.

1984 - Volkswagen führt in Wolfsburg eine vollautomatische Fertigungsstrecke für die Golf-Produktion vor. Der Automatisierungsgrad von 25 Prozent in der Endmontage gilt international als Sensation.

1874 - Der britische Major Walter Clopton Wingfield lässt in London ein Patent für Tennis unter der Bezeichnung »Sphairistike« (griechisch für »Ballspiel«) eintragen.

1534 - Nach den Ratswahlen in Münster übernehmen die Täufer, eine radikale Abspaltung der Reformationsbewegung, für mehr als ein Jahr die Macht in der Stadt. Sie schaffen unter anderem die Geldwirtschaft ab, zerstören Kirchen und Klöster und führen die Vielfrauenehe ein.

Geburtstage

1994 - Dakota Fanning (30), amerikanische Schauspielerin (»Ich bin Sam«, »The Runaways«)

1954 - Viktor Juschtschenko (70), ukrainischer Politiker, Staatspräsident 2005-2010

1949 - César Aira (75), argentinischer Schriftsteller (»Die Nächte von Flores«)

1899 - Erich Kästner, deutscher Schriftsteller (»Emil und die Detektive«, »Das fliegende Klassenzimmer«, »Fabian. Die Geschichte eines Moralisten«), gest. 1974

Todestage

1984 - Uwe Johnson, deutscher Schriftsteller (»Jahrestage«, »Mutmaßungen über Jakob«, »Zwei Ansichten«), geb. 1934