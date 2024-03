Was geschah am 2. März?

Bitte aktivieren Sie Javascript

Namenstag

Agnes, Karl

Historische Daten

2022 - Die Vollversammlung der Vereinten Nationen verurteilt den Angriff Russlands auf die Ukraine. 141 Mitgliedstaaten stimmen für eine entsprechende Resolution, 35 enthalten sich, 5 sind dagegen. Der Beschluss ist nicht völkerrechtlich bindend.

2004 - Der Irak verfügte nach Ansicht der UN-Waffenkontrollkommission Unmovic nach 1994 nicht mehr über funktionierende Massenvernichtungswaffen. Eine angebliche Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen gaben die USA und Großbritannien 2003 als Grund für ihren Krieg gegen den Irak an.

1994 - Die Bundesregierung beschließt den Bau der Magnetschnellbahn Transrapid zwischen Hamburg und Berlin. Der Plan wird 2000 aufgegeben.

1949 - Die »Lucky Lady II«, eine Weiterentwicklung des Bombers B 50, beendet in Texas nach 94 Stunden den ersten Nonstop-Flug um die Erde.

1944 - Nahe der italienischen Gemeinde Balvano auf der Strecke Neapel-Potenza bleibt ein Zug in einem Eisenbahntunnel liegen. Mehr als 520 Menschen ersticken im Rauch der Lokomotiven.

Geburtstage

1984 - Elizabeth Jagger (40), britisch-amerikanisches Model, Tochter von Mick Jagger und Jerry Hall

1944 - Uschi Glas (80), deutsche Schauspielerin (»Zur Sache Schätzchen«, »Zwei Münchner in Hamburg«)

1824 - Bedrich Smetana, tschechischer Komponist (symphonische Dichtung »Die Moldau«), gest. 1884

Todestage

2009 - Ernst Benda, deutscher Jurist und Politiker (CDU), Präsident des Bundesverfassungsgerichts 1971-1983, Bundesinnenminister 1968-1969, geb. 1925

1999 - Dusty Springfield, britische Sängerin (»Son Of A Preacher Man«, »I Close My Eyes and Count to Ten«), geb. 1939