Was geschah am 19. September?

Das aktuelle Kalenderblatt für den 19. September 2024

Namenstag

Albert, Igor, Theodor

Historische Daten

2023 - Aserbaidschan startet eine Militäroperation zur Eroberung Berg-Karabachs, einer mehrheitlich von ethnischen Armeniern bewohnten Exklave auf seinem Staatsgebiet. Einen Tag später ergibt sich die Regional-Regierung. In der Folge kommt es zur Massenflucht Zehntausender Armenier.

2022 - Mit einem der größten Staatsbegräbnisse der Geschichte nimmt die Welt Abschied von der britischen Königin Elizabeth II. Die Queen war am 8. September mit 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Balmoral gestorben.

2004 - Mit einem Feuerwerk endet die MoMA-Ausstellung in Berlin. Rund 1,2 Millionen Besucher hatte die Schau mit 200 Meisterwerken aus dem New Yorker Museum of Modern Art in der Neuen Nationalgalerie seit dem 20. Februar angezogen.

1994 - Das Bundesverfassungsgericht hebt in einer Entscheidung die Verurteilung eines Sozialarbeiters auf, der wegen des Aufklebers »Soldaten sind Mörder« zu einer Geldstrafe verurteilt worden war.

1989 - Die DDR-Bürgerrechtsbewegung »Neues Forum« beantragt die Zulassung als politische Vereinigung. Das Innenministerium lehnt die Gruppe als »staatsfeindliche Plattform« ab.

Geburtstage

1974 - Jimmy Fallon (50), amerikanischer Komiker, Schauspieler und Moderator (»Tonight Show«)

1954 - Catherine David (70), französische Kunsthistorikerin und Kulturfunktionärin, künstlerische Leiterin der Documenta X in Kassel 1994-1997

1949 - Twiggy (75), britische Schauspielerin, Fotomodell und Sängerin

1944 - Friedrich Christian Flick (80), deutscher Unternehmer und Kunstsammler (»Friedrich Christian Flick Collection«)

Todestage

2009 - Eduard Zimmermann, deutscher Fernsehjournalist (ZDF-Serie »Aktenzeichen XY... ungelöst«), geb. 1929