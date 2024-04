Was geschah am 19. April?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Namenstag

Gerold, Leo

Historische Daten

2023 - Bei einer Massenpanik im Jemen sterben nach Angaben der Huthi-Rebellen mindestens 78 Menschen. In der Hauptstadt Sanaa sollen Händler Geldspenden verteilt haben, was zu dem tödlichen Gedränge führte.

2004 - Niedersachsen führt im Alleingang den »Führerschein mit 17« ein. Zunächst können an dem Modellversuch nur Jugendliche in insgesamt 18 Städten und Kreisen in Niedersachsen teilnehmen.

1999 - Im zehnten Jahr nach dem Fall der Mauer tritt der Bundestag in Berlin zu seiner Eröffnungssitzung im neugestalteten Reichstagsgebäude zusammen.

1989 - Eine durch Sabotage ausgelöste Explosion auf dem US-Schlachtschiff »Iowa« fordert während eines Manövers nordöstlich von Puerto Rico 47 Menschenleben.

1839 - Im Londoner Vertrag erkennen die Niederlande die Unabhängigkeit Belgiens an. Die Belgier hatten sich 1830 in der Brüsseler Septemberrevolution von Holland losgesagt und ein eigenes neutrales Königreich gegründet.

Geburtstage

1949 - Joachim Sauer (75), deutscher Quantenchemiker, Ehemann der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel

1949 - Paloma Picasso (75), französische Designerin, Tochter von Pablo Picasso und Françoise Gilot

1939 - Ajatollah Ali Chamenei (85), iranischer Geistlicher und Politiker, Oberster Führer des Irans und geistliches Oberhaupt seit 1989, Staatspräsident 1981-1989

1934 - Jean Ziegler (90), Schweizer Soziologe und Schriftsteller (»Die Schweiz wäscht weißer«, »Die Schweiz, das Gold und die Toten«), UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung 2000-2008

Todestage

1989 - Daphne du Maurier, britische Schriftstellerin (»Rebecca«, »Die Vögel«, beide Werke dienten als Vorlage für Alfred Hitchcocks gleichnamige Filme), geb. 1907