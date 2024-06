Was geschah am 16. Juni?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Namenstag

Benno, Quirin, Luitgard

Historische Daten

2023 - Zur neuen Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) wird Ulrike Demmer gewählt. Die frühere stellvertretende Regierungssprecherin muss die Vetternwirtschaftsvorwürfe gegen Ex-Intendantin Patricia Schlesinger aufarbeiten und ein millionenschweres Sparprogramm umsetzen.

2019 - Im Wiener Burgtheater wird der prestigeträchtige Iffland-Ring an den deutschen Schauspieler Jens Harzer übergeben. Der im Februar verstorbene Schauspieler Bruno Ganz hatte ihn zu seinem Nachfolger bestimmt.

2004 - Der Bundestag billigt das neue Wettbewerbsrecht. Damit wird unter anderem der Schlussverkauf abgeschafft. Der Handel kann nun selbst entscheiden, ob und wann es Sonderverkäufe gibt.

1989 - Der Führer des ungarischen Volksaufstandes von 1956, Imre Nagy, wird erneut und mit allen Ehren bestattet. Zusammen mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten werden vier seiner engsten Gefährten auf dem Budapester Friedhof Rakoskeresztur an der Stelle beigesetzt, an der sie nach ihrer Hinrichtung 1958 verscharrt worden waren.

1984 - Im kanadischen Montréal gründen 20 Straßenkünstler um den Artisten Guy Laliberté den Cirque du Soleil, heute weltberühmt für seine moderne Zirkuskunst, die vor allem auf Artistik und Theaterperformance setzt.

Geburtstage

1967 - Jürgen Klopp (57), deutscher Fußballtrainer (FC Liverpool 2015-2024, Borussia Dortmund 2008-2015)

1964 - Martin Feifel (60), deutscher Schauspieler (»Doktor Knock«, »Feuerreiter«), Grimme-Preisträger 2010

1938 - Joyce Carol Oates (86), amerikanische Schriftstellerin (»Blond«, »Zombie«, »Schwarzes Wasser«)

Todestage

1999 - Screaming Lord Sutch, britischer Sänger (»She's Fallen In Love With The Monster Man«) und Politiker, Gründer der »Ungeheuer irrsinnig verrückten Partei«, geb. 1940

1989 - Helga Haase, deutsche Eisschnellläuferin, erste Olympiasiegerin der DDR 1960, und damit erste Deutsche, die im Eisschnelllauf eine Goldmedaille gewinnt, geb. 1934