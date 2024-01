Was geschah am 15. Januar?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Namenstag

Maurus, Romedius

Historische Daten

2022 - Der Ausbruch eines unterseeischen Vulkans im Inselstaat Tonga löst Tsunami-Wellen aus, die selbst in Japan, Alaska und Südamerika noch an die Küsten schwappen. Tagelang gibt es kaum Informationen aus Tonga, später bestätigt die Regierung drei Tote.

2009 - Kurz nach dem Start muss ein Airbus in New York auf dem Hudson River notlanden. Alle 155 Menschen an Bord überleben die Bruchlandung.

2004 - T-Mobile schaltet erste Test-SIM-Karten für die dritte Mobilfunk-Generation UMTS-Dienste für eine kleine Testgruppe frei, um im Wettbewerb mit Vodafone die UMTS-Premiere für sich zu reklamieren.

Für die breite Bevölkerung startet Vodafone UMTS als erster Netzbetreiber in Deutschland dann am 12. Februar 2004.

1759 - In London wird das British Museum eröffnet.

1559 - Die englische Königin Elisabeth I. wird in der Londoner Westminster Abbey gekrönt.

Geburtstage

1969 - Meret Becker (55), deutsche Schauspielerin (Berliner »Tatort«, »Das Versprechen«, »Comedian Harmonists«)

1949 - Franz Xaver Bogner (75), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor (TV-Serien »Café Meineid«, »München 7«)

1929 - Martin Luther King, amerikanischer Bürgerrechtler, Friedensnobelpreis 1964, ermordet 1968

1924 - Georg Ratzinger, deutscher Kirchenmusiker, Domkapellmeister und langjähriger Leiter der Regensburger Domspatzen, älterer Bruder von Papst Benedikt XVI., gest. 2020

Todestage

2022 - Nino Cerruti, italienischer Modeschöpfer, geb. 1930