Was geschah am 14. Januar?

Namenstag

Petrus, Reiner

Historische Daten

2023 - Bei einem russischen Raketenangriff auf ein Wohnhaus in der ukrainischen Großstadt Dnipro sterben laut Behörden mindestens 80 Menschen, darunter sechs Kinder. Tagelang wird nach Verschütteten gesucht.

2009 - Homosexuelle in eingetragener Lebenspartnerschaft haben nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts prinzipiell Anspruch auf eine betriebliche Hinterbliebenenrente.

2004 - Die französische Regierung ernennt erstmals einen Einwanderer zum Präfekten. Der in Algerien geborene Muslim Aïssa Dermouche wird Vertreter der Zentralregierung im Département Jura im Grenzgebiet zur Schweiz.

1994 - Die Präsidenten der USA, Russlands und der Ukraine unterzeichnen in Moskau einen Vertrag über die Abrüstung aller ehemals sowjetischen Atomwaffen in der Ukraine.

1954 - Der amerikanische Filmstar Marilyn Monroe und der Baseballspieler Joe DiMaggio heiraten. Nach neun Monaten Ehe lassen sich die beiden scheiden.

Geburtstage

1949 - Lawrence Kasdan (75), amerikanischer Filmregisseur (»Die Reisen des Mr. Leary«, »French Kiss«) und Drehbuchautor (»Bodyguard«, »Die Rückkehr der Jedi-Ritter«)

1944 - Peter Fechter, eines der bekanntesten Maueropfer in Berlin, verblutete am 17. August 1962 an der ein Jahr zuvor errichteten Berliner Mauer an der Zimmerstraße, nahe dem Checkpoint Charlie

1944 - Uschi Nerke (80), deutsche TV-Moderatorin (»Beat-Club« und »Musikladen« von Radio Bremen)

Todestage

1989 - Robert Lembke, deutscher Fernsehjournalist, Moderator und Autor, Quizmaster der ARD-Ratesendung »Was bin ich?« 1955-1989, geb. 1913

1984 - Ray Kroc, amerikanischer Unternehmer, Gründer der Fast-Food-Kette McDonald's 1955 in Des Plaines (Illinois), geb. 1902