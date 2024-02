Was geschah am 14. Februar?

Bitte aktivieren Sie Javascript

Namenstag

Cyrillus, Giovanni, Valentin

Historische Daten

2019 - Der Flugzeughersteller Airbus gibt bekannt, dass die Produktion des Großraumflugzeugs A380 im Jahr 2021 eingestellt wird. Die Fluglinie Emirates, Großkunde von Airbus, hatte ihre Bestellungen drastisch reduziert.

2009 - Maria Riesch wird im französischen Val d'Isère erste deutsche Slalom-Weltmeisterin seit 1976.

1989 - Ajatollah Chomeini ruft zur Ermordung des aus Indien stammenden britischen Schriftstellers Salman Rushdie auf, dessen Roman »Die Satanischen Verse« die religiösen Gefühle gläubiger Muslime verletze.

1934 - Ein Jahr nach ihrer Machtergreifung lösen die Nationalsozialisten den Reichsrat auf, die Vertretung der Länder der Weimarer Republik.

1349 - Am Valentinstag werden bei einem Pogrom in Straßburg bis zu 2000 Juden verbrannt. Viele Menschen machten sie für die damals in Europa grassierende Pest verantwortlich. Weitere Pogrome gab es in Köln und Erfurt.

Geburtstage

1944 - Carl Bernstein (80), amerikanischer Journalist, als Reporter der »Washington Post« zusammen mit Bob Woodward Enthüller der »Watergate-Affäre« 1972

1944 - Peter Rapp (80), österreichischer Fernsehmoderator (ZDF-Show »Tele-As«)

1939 - Herbert Meyer (85), deutscher Reitsporttrainer, Bundestrainer der Springreiter 1986-2000

1924 - Ralf Arnie, Schlagerkomponist (»Tulpen aus Amsterdam«), gest. 2003

Todestage

2004 - Marco Pantani, italienischer Radrennfahrer, Gesamtsieger beim Giro d'Italia und bei der Tour de France 1998, geb. 1970