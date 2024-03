Was geschah am 12. März?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Namenstag

Almud, Beatrix

Historische Daten

2023 - Die deutsche Literaturverfilmung »Im Westen nichts Neues« feiert mit vier Oscars einen großen Erfolg. Der Antikriegsfilm von Regisseur Edward Berger wird unter anderem als bester internationaler Film ausgezeichnet.

1999 - Polen, Ungarn und Tschechien werden in die Nato aufgenommen. Damit wird die Osterweiterung des transatlantischen Militärbündnisses offiziell vollzogen.

1989 - Der britische Wissenschaftler Tim Berners-Lee präsentiert am Europäischen Kernforschungszentrum (Cern) bei Genf sein Thesenpapier »Informationsmanagement: Ein Vorschlag«. Es gilt quasi als die Geburtsurkunde des World Wide Web.

1984 - In Großbritannien beginnt ein fast einjähriger Streik der Bergarbeiter, die so versuchen, Zechenstilllegungen und den Verlust von rund 20.000 Arbeitsplätzen zu verhindern. Am 3. März 1985 wird der Streik abgebrochen.

1929 - In Berlin wird der erste abendfüllende deutsche Tonfilm »Melodie der Welt« uraufgeführt. Gedreht hat ihn Walther Ruttmann im Auftrag der Hapag als Werbefilm für Weltreisen.

Geburtstage

1979 - Pete Doherty (45), britischer Rocksänger (Rockbands The Libertines und Babyshambles)

1964 - Dieter Eckstein (60), deutscher Fußballspieler, 289 Spieleinsätze für Nürnberg, Frankfurt und Schalke

1959 - Hermann Parzinger (65), deutscher Historiker, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz seit 2008

Todestage

1999 - Yehudi Menuhin, amerikanisch-britischer Geiger und Dirigent, gilt als berühmtester Geiger des 20. Jahrhunderts, geb. 1916

1994 - Sandra Paretti, deutsche Schriftstellerin (»Der Winter, der ein Sommer war«, »Der rote Vogel«), geb. 1935