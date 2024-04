Was geschah am 12. April?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Namenstag

Giovanna, Giuseppe, Herta, Julius

Historische Daten

2009 - Die radikal-islamischen Taliban ermorden in der südafghanischen Unruheprovinz Kandahar die deutsch-afghanische Frauenrechtlerin Sitara Achikzai.

1999 - Mit der Wahl Gerhard Schröders zum Vorsitzenden der SPD liegen erstmals seit Willy Brandt Parteivorsitz und Kanzleramt wieder in einer Hand.

1999 - Zwei Waggons der Wuppertaler Schwebebahn springen aus der

Führungsschiene und stürzen aus acht Metern Höhe in

die Wupper. Fünf Fahrgäste werden getötet.

1934 - Am Edersee in Nordhessen werden vier nordamerikanische Waschbären ausgesetzt. Fast die gesamte heutige Waschbärenpopulation in Mitteleuropa stammt von diesen beiden Paaren ab.

1774 - Goethes erstes Schauspiel »Götz von Berlichingen« wird im Berliner Comödienhaus uraufgeführt. Es macht den unbekannten jungen Autor mit einem Schlag berühmt.

Geburtstage

1979 - Claire Danes (45), amerikanische Schauspielerin (»Romeo und Julia«, Serie »Homeland«)

1954 - Jon Krakauer (70), amerikanischer Autor und Extrembergsteiger (Bücher »In eisige Höhen«, »Into the Wild«)

1939 - Alan Ayckbourn (85), britischer Dramatiker (»Halbe Wahrheiten«, »Familiengeschäfte«, »Der Held des Tages«)

1914 - Gretel Bergmann, deutsch-amerikanische Leichtathletin, 1936 deutsche Rekordhalterin im Hochsprung mit 1,60 Meter, darf aufgrund ihrer jüdischen Abstammung nicht an den Olympischen Spielen 1936 in Berlin teilnehmen, emigriert 1937 in die USA, gest. 2017

Todestage

1999 - Helga Seibert, deutsche Juristin, Richterin am Bundesverfassungsgericht 1989-1998, geb. 1939