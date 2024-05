Was geschah am 10. Mai?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Namenstag

Gordian, Juan

Historische Daten

2014 - Mit der Ballade »Rise Like A Phoenix« gewinnt Österreich mit der bärtigen Dragqueen Conchita Wurst den Eurovision Song Contest.

1999 - Thomas Schaaf übernimmt das Traineramt bei Fußball-Bundesligist Werder Bremen als Nachfolger von Felix Magath. Er bleibt er 14 Jahre ununterbrochen auf dem Posten.

1949 - Der Parlamentarische Rat einigt sich auf Bonn als vorläufige Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland. Von 62 gültigen Stimmen entfallen 33 auf Bonn und 29 auf Frankfurt am Main.

1869 - In Promontory (im heutigen US-Bundesstaat Utah) treffen die Schienenstränge der ersten transkontinentalen Eisenbahnstrecke Amerikas zusammen. Diese führt von New York über Chicago nach San Francisco in Kalifornien.

1774 - Ludwig XVI. wird nach dem Tod seines Großvaters Ludwig XV. König von Frankreich. Im Zuge der Französischen Revolution wird er 1792 abgesetzt und im Jahr darauf hingerichtet.

Geburtstage

1959 - Babyface (65), amerikanischer R&B- und Popsänger (»Whip Appeal«, »Every Time I Close My Eyes«), Songwriter und Produzent

1954 - Sabine Postel (70), deutsche Schauspielerin (Bremer Kommissarin Inga Lürsen in der TV-Serie »Tatort«)

1949 - Miuccia Prada (75), italienische Modeschöpferin, wird 1978 Geschäftsführerin des Familienbetriebes

1899 - Fred Astaire, amerikanischer Tänzer und Filmschauspieler (»Shall We Dance«, »Daddy Langbein«, »Ein süßer Fratz«), gest. 1987

Todestage

1954 - Erik Reger, deutscher Schriftsteller und Journalist (»Union der festen Hand«), ab 1945 Gründer und Chefredakteur des Berliner »Tagesspiegel«, geb. 1893