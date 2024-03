Was geschah am 10. März?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Namenstag

Attala, Ämilian, Gustav, John

Historische Daten

2019 - Beim Absturz einer Boeing 737 Max 8 in Äthiopien kommen alle 157 Insassen ums Leben. Ermittler gehen davon aus, dass die Steuerungssoftware MCAS das Unglück ausgelöst hat. In der Folge ergehen weltweit Flugverbote. Schon 2018 waren beim Absturz desselben Typs in Indonesien 189 Menschen gestorben.

1994 - Der Bundestag verabschiedet fast drei Jahre nach seinem Berlin-Votum das Gesetz über den Umzug von Parlament und Regierung von Bonn nach Berlin.

1969 - In Memphis (US-Bundesstaat Tennessee) wird James Earl Ray, der Mörder des Bürgerrechtlers Martin Luther King, zu 99 Jahren Zuchthaus verurteilt.

1964 - Ein Aufklärungsflugzeug der US-Luftwaffe vom Typ »RB-66« wird im Luftraum über der DDR bei Gardelegen (heute in Sachsen-Anhalt) abgeschossen. Die drei Besatzungsmitglieder werden festgenommen und Ende März wieder freigelassen.

1959 - In Tibet kommt es zu einem Volksaufstand gegen die Chinesen. Nach dem Scheitern der Erhebung flieht der Dalai Lama am 17. März ins benachbarte Indien.

Geburtstage

1964 - Neneh Cherry (60), schwedische Sängerin (»Manchild«, »Woman«)

1964 - Prinz Edward (60), Mitglied des britischen Königshauses, jüngster Bruder von König Charles III.

1964 - Toni Polster (60), österreichischer Fußballspieler (Austria Wien 1982-1987, 1. FC Köln 1993-1998)

1749 - Lorenzo Da Ponte, italienischer Dichter und Librettist (Mozart-Opern »Le nozze di Figaro«, »Così fan tutte«, »Don Giovanni«), gest. 1838

Todestage

2022 - Jürgen Grabowski, deutscher Fußballspieler, Weltmeister 1974, Europameister 1972, geb. 1944