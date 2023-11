Vince Clarke will bald an neuem Erasure-Album arbeiten

Bitte aktivieren Sie Javascript

Synthiepop-Ikone Vince Clarke veröffentlicht am Freitag sein allererstes Soloalbum. Doch der britische Songwriter, Keyboarder und Soundtüftler denkt schon an sein nächstes musikalisches Projekt. »Mein Partner Andy Bell und ich hoffen, gegen Ende des Jahres zusammenzukommen und mit der Arbeit am neuen Album von Erasure zu beginnen«, verriet Clarke der Deutschen Presse-Agentur in London. »Ich konzentriere mich so langsam voll darauf.«

Auf seinem ersten Soloalbum »Songs Of Silence« schlägt Clarke, der mit den Bands Depeche Mode (»Just Can't Get Enough«) und Yazoo (»Don't Go«) Erfolge feierte, bevor er Mitte der 1980er Jahre das Popduo Erasure gründete, deutlich ruhigere Töne an als bisher. »Songs Of Silence« ist ein atmosphärisches, überwiegend instrumentales Album mit beinahe meditativen, düsteren Klanglandschaften im Ambient-Stil. Der 63-Jährige begab sich damit auf neues musikalisches Terrain.

Dass er in nächster Zeit weitere Musik in diesem Stil aufnimmt, hält Vince Clarke für unwahrscheinlich. »Ich habe kein besonderes Interesse daran, noch einmal ein solches Album zu machen«, sagte der Musiker, der für Erasure Pophits wie »Sometimes«, »Always« oder »Oh! L'Amour« geschrieben hat. »Es hat zwar viel Spaß gemacht, und ich bin mir sicher, dass ich in irgendeiner Weise oder Form darauf zurückkommen werde, aber konkrete Pläne habe ich wirklich nicht.«