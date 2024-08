Vier Bundesländer starten heute ins neue Schuljahr

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Ende der Sommerferien in Thüringen schon letzten Donnerstag geht an diesem Montag auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie Niedersachsen und Bremen die Schule wieder los. Damit sind jetzt noch elf Bundesländer in den großen Ferien.

Die letzten Rückkehrer in die Schulen werden auch 2024 wieder die Bayern sein - der erste Schultag im Freistaat ist der 10. September. Das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen startet am 21. August ins neue Schuljahr 2024/25.

Niedersachsen zählt ab heute rund 840.000 Schülerinnen und Schüler, Sachsen etwa 536.000, Sachsen-Anhalt rund 214.000 und Bremen mehr als 70.000. Thüringen startete am Donnerstag mit rund 264.000 Schülern.

Traditionell gibt es in Deutschland viele unterschiedliche Ferienstarttermine, die die Bundesländer untereinander abstimmen. In diesem Jahr sind es sieben verschiedene. Einen landesweit einheitlichen Ferientermin hat etwa Frankreich: In diesem Sommer haben dort alle Schülerinnen und Schüler vom 6. Juli bis zum 1. September frei.