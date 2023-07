Vergewaltigungsvorwurf: Urlauber aus Deutschland in Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wegen einer möglichen Gruppenvergewaltigung am Ballermann auf Mallorca hat die spanische Polizei sechs junge Urlauber aus Deutschland festgenommen. Zumindest einigen von ihnen werde die Vergewaltigung einer 18 Jahre alten deutschen Touristin vorgeworfen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Die spanische Zeitung »Última Hora« berichtete, die Polizei habe auf Handys der Festgenommenen Videos von der Vergewaltigung gefunden. Am Samstag sollten die fünf Deutschen und ein in Deutschland geborener Türke einem Haftrichter vorgeführt werden. Sollte Untersuchungshaft angeordnet werden, könnten die sechs Urlauber wochenlang im Gefängnis bleiben, bei einer eventuellen späteren Verurteilung wegen Vergewaltigung auch mehrere Jahre.

Zum bisher bekannten Tathergang teilte die Polizei mit, einer der sechs Männer habe in der Nacht auf Donnerstag in der Partyhochburg am Ballermann eine Deutsche kennengelernt. Beide hätten einvernehmlichen Sex in einem Hotelzimmer gehabt. Später sei die Frau von einigen der fünf deutschen Freunde des Mannes vergewaltigt worden. Die Frau habe schließlich fliehen können und mit Hilfe des Hotel-Rezeptionisten die Polizei alarmiert, die die fünf Männer am Donnerstagmorgen um 3.40 Uhr festnahmen.

»Última Hora« berichtete jedoch unter Berufung auf Ermittlungskreise, die Frau sei zunächst freiwillig mit in das Hotel des Mannes gegangen, wo sie jedoch abgewiesen wurde, weil sie kein Gast war. Daraufhin sei der Mann mit ihr in ein benachbartes Hotel gegangen, wo Freunde von ihm wohnten. Als diese später kamen, habe die Frau einvernehmlich Sex mit zwei weiteren Männern gehabt, die anderen drei aber abgewiesen. Daraufhin sei sie vergewaltigt worden. Woher die in Deutschland Festgenommenen und das Opfer stammen, war zunächst unbekannt.

Im Mai vergangenen Jahres waren zwei Deutsche wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung einer Deutschen am Ballermann in Untersuchungshaft genommen worden.