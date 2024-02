Vergewaltigungen in Asylheim: Haft für Ex-Security-Mann

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil er als Security-Mitarbeiter in einer Nürnberger Flüchtlingsunterkunft zwei Frauen viele Male vergewaltigt haben soll, ist ein 54-Jähriger zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter am Landgericht Nürnberg-Fürth sprachen ihn der Vergewaltigung in 67 Fällen sowie der sexuellen Belästigung schuldig, wie eine Gerichtssprecherin sagte.

Nach Überzeugung der Kammer vergewaltigte der Deutsche eine der Frauen 62 Mal, eine weitere Frau aus der Unterkunft in fünf Fällen. In einem weiteren Fall soll er eine Bewohnerin sexuell belästigt haben. Der Angeklagte hatte die Vorwürfe bestritten und den Frauen im Prozess vorgeworfen, sie würden ihn fälschlicherweise beschuldigen. Der Angeklagte war ab September 2018 in der Nürnberger Flüchtlingsunterkunft beschäftigt. Den Frauen soll er gedroht haben, er würde seine Position ausnutzen und ihnen ihr Kind wegnehmen lassen, wenn sie sich ihm nicht fügten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.