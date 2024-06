Vater sticht auf seine Familie ein – Haftbefehl erlassen

Feuerwehr und Polizei sichern einen Einsatzort in Bad Münstereifel.

Nach dem blutigen Angriff eines Vaters auf seine Frau und Kinder in Bad Münstereifel ist gegen den 34-Jährigen Haftbefehl wegen mehrfachen versuchten Mordes erlassen worden. Das sagte ein Sprecher der Bonner Polizei am Donnerstagabend auf dpa-Anfrage. Zuvor hatte der Tatverdächtige Aussagen zur Tat gemacht. Diese bestätigten die Annahme der Ermittler, »dass das Motiv ausschließlich im privaten Bereich liegt«, wie es hieß.

Hintergrund »Problematik zwischen dem Paar«

Hintergrund soll nach bisherigem Ermittlungsstand eine »Problematik zwischen dem Paar« gewesen sein, ergänzte der Sprecher. Näheres könne man zunächst nicht sagen. Auch der »General-Anzeiger« berichtete über den Haftbefehl gegen den Deutschen.

Er soll in der Nacht zum Mittwoch seine 33-jährige Frau und seine beiden zehn und 13 Jahre alten Töchter mit einer Stichwaffe angegriffen und schwerst verletzt haben. Anschließend soll er die Wohnung angezündet haben – der 15-jährige Sohn erlitt eine Rauchvergiftung und Brandverletzungen. Nach Angaben der Polizei befanden sich alle verletzten Familienmitglieder am Donnerstag noch im Krankenhaus. Die Frau sei notoperiert worden und am schwersten verletzt. Deshalb könne sie vorläufig nicht vernommen werden.

Bewohner wegen Rauchvergiftung behandelt

Das Feuer hatte sich auf das ganze Mehrfamilienhaus ausgebreitet, in dem 14 Menschen gemeldet sind. Drei Bewohner wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchvergiftung ambulant im Krankenhaus behandelt. Brandermittler suchten im Haus nach Spuren, zu den Ergebnissen wollte der Sprecher noch nichts sagen. Zudem befrage die Polizei weitere Zeugen.

Der 34-Jährige war nach der Tat geflüchtet. Einige Stunden später nahmen Polizisten ihn auf einem Rastplatz an der Autobahn 61 bei Alzey (Rheinland-Pfalz) fest.