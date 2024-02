Valentinstag-Fragen beantworten: Chance auf Schachtel Herz-Pralinen

Rote Rosen sind seit Jahrhunderten in vielen Kulturen ein Symbol für Liebe und Romantik.

REUTLINGEN. Am 14. Februar feiern Paare das Fest der Liebe, den Valentinstag. Vorab haben alle die Möglichkeit, im Quiz der Woche ihr Wissen in Sachen Herzensangelegenheiten zu testen. Zu gewinnen gibt es: 10 Mal eine goldene Schachtel mit Herz-Pralinen von Leonidas Pralinenlädle in Reutlingen. Wer alle Fragen beantwortet, hat die Chance auf einen der Preise. Viel Erfolg!

Unter allen Teilnehmern werden zehn Gewinner ausgelost. Diese werden schriftlich benachrichtigt und im GEA veröffentlicht. (GEA)